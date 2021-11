La formula della fase a gironi ha esordito inlo scorso anno, con le bianconere qualificatesi al turno successivo con due vittorie. Quest'anno le avversarie sono lae la. Il club bianconero, sul proprio sito, ha riassunto statistiche e precedenti più significativi.- Sarà il primo incrocio nella storia tra Juventus Women e Roma Calcio Femminile. La Pink Bari, invece, è avversario familiare, fronteggiato tra l'altro proprio nella fase a gironi della Coppa Italia dello scorso anno: vittoria 4-1 con la doppietta di Bonansea e i gol di Maria Alves e Zamanian.Roma CF e Pink Bari si sono già affrontate: successo 3-2 per le pugliesi.L'ultima volta che le Juventus Women hanno giocato in Coppa Italia a Roma, la scorsa stagione in semifinale contro l'AS Roma, sono state sconfitte 2-1. Al ritorno, a Vinovo, successo 3-2, non sufficiente però per qualificarsi alla finale.La Roma Calcio Femminile occupa attualmente l'undicesima posizione nel campionato di Serie B: 8 gare, una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.