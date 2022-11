Ci sono anche il presidente Andreae l'amministratore delegato Maurizioall'Allianz Stadium per il match di questa sera tra. Della loro presenza ha parlato anche Stefanonel pre partita, ai microfoni di DAZN: "Questo è un messaggio importante di vicinanza e di supporto, c'è un club solo fatto di tante squadre, senza gerarchie. Quando c'è bisogno di aiutarne una è giusto che la aiutiamo tutti, il marchio è uno da 120 anni ed è quello che dobbiamo sostenere sempre".E ancora: "Oggi c'è una partita importante, cruciale, anche se non decisiva. L'Arsenal ha vinto 5 a 1 a Lione, questo basta per presentarla, ma ogni partita può prendere la sua strada, abbiamo fatto di tutto per arrivare pronti e dobbiamo fare il meglio che possiamo.? Dobbiamo sempre pensarci, dobbiamo intercettare i talenti prima che arrivino le big, trovare calciatrici magari in difficoltà per valorizzarle perché il mercato delle big è ancora lontano da quello dell'Italia. Lina Hurtig è stata la prima, ora vedremo, dipende anche dal percorso in Champions".