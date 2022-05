Share







di Marco Amato, inviato a Vinovo

#Fanta5tic. Questo l'hashtag coniato dalla Juve per celebrare lo scudetto delle Women, arrivato quest'oggi dopo la vittoria per 3 a 1 ai danni del Sassuolo firmata dalle reti di Bonansea, Girelli e Boattin. Per le bianconere, guidate in questa stagione da mister Joe Montemurro, si tratta del quinto tricolore consecutivo, un traguardo storico per una squadra calcistica femminile. Grande festa a Vinovo, come raccolto dal nostro inviato Marco Amato. Seguiranno tutti gli aggiornamenti del pomeriggio.