Come di consuetudine, la UEFA ha diramato una lista ufficiale con i nomi delle calciatrici Under 20 da tenere sotto osservazione nel 2023. Nella top ten figura anche il nome della bianconera Nicole Arcangeli, fresca di trasferimento in prestito al Parma. Ecco di seguito le restanti 9.Mara Alber (GER, 17 – Hoffenheim)Serina Backmark (SWE, 19 – AIK)Esmee Brugts (NED, 19 – PSV Eindhoven)Laurina Fazer (FRA, 19 – Paris Saint-Germain)Signe Gaupset (NOR, 17 – Brann)Vicky López (ESP, 16 – Barcelona)Nina Matejić (SRB, 17 – Crvena Zvezda)Ana Milović (SVN, 21 – Olimpija Ljubljana)Katie Robinson (ENG, 20 – Brighton & Hove Albion)