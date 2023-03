We've been waiting to post this.... Amanda is in group training! pic.twitter.com/xGBKQIltC9 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 9, 2023

Buone notizie per ladi Joe Montemurro, che quest'oggi è tornata in campo per l'allenamento in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Finalmente si è rivista in gruppo Amanda, ai box da fine ottobre per infortunio, che potrà rappresentare un rinforzo importante in vista della poule scudetto. Ancora assente, invece, Lisa. Qui sotto il post del club.