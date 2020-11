Nicole Sciberras, difensore classe 2001 della Juventus Women Primavera, sarà impegnata questa sera in un match internazionale che vedrà Malta sfidare Malta e Georgia. In occasione di questa partita, attraverso il profilo Twitter ufficiale, la Juventus Women ha fatto gli auguri alla calciatrice: "Buona fortuna a Sciberras, lei e Malta sfideranno la Georgia per le qualificazioni dell'Europeo femminile del 2022". La partita, che avrà luogo alle 12, è valevole per il gruppo qualificatorio B, lo stesso di cui fa parte anche l'Italia, seconda in classifica, dietro la Danimarca.