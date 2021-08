La Juventus Women non ha ancora avuto modo di vederla in campo, ma lo potrà fare molto presto, domani, al Trofeo Gamper di domani contro il Barcellona. Intanto però può augurarle buon compleanno. Lei è Amanda Nilden, terzino sinistro svedese appena approdata in bianconero.Un augurio anche di un bell'impatto con la squadra di mister Montemurro.