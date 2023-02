Brutte notizie per Martina. Laha appena diramato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni, a seguito dell'infortunio patito ieri in campo.Eccolo di seguito: "Martina Rosucci, durante la gara di ieri di Serie A Femminile Juventus-Parma, ha riportato la distorsione del ginocchio destro. In seguito agli esami strumentali eseguiti oggi presso il J|Medical è emersa la lesione parziale del legamento crociato anteriore: l'iter volto alla ripresa dell'attività agonistica verrà definito nei prossimi giorni".