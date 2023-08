DaNiente semifinali nemmeno per la Francia ai Mondiali femminili in Nuova Zelanda.L'Australia vince ai calci di rigore, dopo una partita terminata, anche ai supplementari, a reti inviolate.Pauline Peyraud-Magnin, in campo per tutta la partita, è uscita proprio alla fine e quindi non ha presidiato la porta durante la serie di penalty, terminata a oltranza, 7-6 per le australiane.