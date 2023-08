La Juventus Women si presenta alla terza amichevole contro il Brescia Calcio Femminile e trionfa per 5-0. Questi i nostri voti:- Mai chiamata in causa, gestisce la partita. Dal 71'esordio in maglia della Juventus.Esordio da titolare. Una gara attenta e propositiva, bene. Dal 63'6 solida in difesa, meno propositiva in avanti.Una buona gara, rientra dal problemino che l'aveva tenuta out con il Como. Dal 46'6 in crescita.Un muro, invalicabile. Certezze, solidità. Una delle migliori in campo. Dal 71'6 attenta e precisa.Duella con Zazzera nel primo tempo. Si fa vedere in avanti in qualche occasione. Dal 46'6,5 leadership con la fascia da capitano.Doppietta in scioltezza, in grande spolvero. Sta recuperando la migliore condizione.Geometrie, ordine e calma in mezzo al campo. Bene. Dal 63'6 luci e ombre.Una buona gara, coronata dal primo gol in maglia della Juventus. Dal 46'6,5 si mette in mostra.Spina nel fianco della difesa del Brescia. Le sue accelerazioni fanno paura. Dal 63'6,5 un gol incredibile, calcia da ferma, da applausi.Qualche sponda, rischia un gran gol con il colpo di tacco. Dal 70'6 pochi palloni toccati, ci prova.Buona prestazione. Accelera, spaventa la difesa del Brescia e la corona con un gol.- Una vittoria convincente, prosegue l'ambientamento delle nuove, ora testa alla UWCL.