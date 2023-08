Ancora un'amichevole per laWomen che si prepara all'esordio in Women's Champions League in programma il prossimo 6 settembre a Francoforte. Questa volta l'avversario è il, di cui tante bianconere sono ex, si pensi a Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Martina Rosucci o Lisa Boattin. Non saranno della gara Sofia Cantore, Paolina Nystrom e Sara Gunnarsdottir.Juventus Women: Peyraud-Magnin; Nilden, Salvai, Cascarino, Cafferata; Garbino, Bellucci, Caruso; Beerensteyn, Girelli, Thomas. A disp. Aprile, Toniolo, Gama, Bonansea, Boattin, Palis, Grosso, BRagonzi, Sliskovic, LenziniBrescia Calcio Femminile: Bettineschi; Hjohlman, Boglioni, Morreale, Nicolini, Zanoletti, Brayda, Magri, Pasquali, Zazzera, Accornero. A disp. Passarella, Angoli, Tunoaia, Ghisi, Raccagni, Bortolin, Lumina, Pedrini, Squaratti