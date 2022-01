Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Juventus Women in Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "È un trofeo importante che riempie la bacheca del museo, ma la prestazione non è stata un granché. Prendiamo il risultato, si dice che le finali non debbano mai essere belle. Grande merito al Milan che oggi è stato al nostro pari, queste partite girano sugli episodi. Noi soffrendo tiriamo fuori sempre le unghie. Ma traiamo spunti di riflessione, c'è qualcosa da mettere a posto per continuare un cammino importante. Va bene ma non basta".