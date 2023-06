Dopo il sorteggio di Champions, il direttore generale della Juventus Women, Stefano Braghin, ha commentato al canale ufficiale del club: "Il sorteggio non è stato molto fortunato, siamo nel girone assieme all’Eintracht Frankfurt che, assieme all’Arsenal, era la squadra più forte che potessimo incontrare. Ci concentreremo prima sulla semifinale con il WFC Okzhetpes che dovremo assolutamente vincere, poi cercheremo e faremo di tutto per ribaltare il pronostico in vista dell’eventuale finale: qualora dovesse qualificarsi l’Eintracht Frankfurt partirà leggermente favorita."