Intervenuto ai microfoni di JTV, Stefanoha commentato il passaggio ai gironi didella. Ecco le sue parole: "Era il risultato che cercavamo per consolidare quanto fatto l’anno scorso. C’è molta soddisfazione, è stata un’ottima prestazione dal punto di vista calcistico e anche per lo spirito della squadra. Ci sono ancora margini di miglioramento, stiamo soffrendo in questo inizio di stagione e confermare il risultato dei gironi ci fa piacere. Oggi la classifica di Serie A rispecchia lo stato di forma delle squadre. L’Inter in questo momento è in testa perché al momento è la squadra più forte, noi cercheremo di risalire. Tutte le giocatrici sono importanti. Siamo cresciuti ma non basta, ci mancano ancora delle cose".