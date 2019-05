Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la stagione bianconera. Le ragazze allenate da Rita Guarino hanno conquistato uno storico "double", vincendo il secondo scudetto consecutivo e la Coppa Italia. "Quando si raggiungono certi obiettivi il merito è di tutti, dal campo alla panchina, lo staff è molto ampio", spiega il dirigente: "Dietro questi successi ci sono tutti, ognuno fa la propria parte e dà un contributo importante".



SUL MONDIALE FEMMINILE - "E' un'opportunità anche di scouting, di conoscenza di altre realtà calcistiche. Poi sarà una vetrina per le nostre calciatrici, ogni club straniero professionistico potrebbe offrire loro un contratto. 'Preoccupazione' forse è una parola eccessiva, ma staremo attenti a queste dinamiche. Sicuramente potremo correre qualche rischio, ma se vorranno andare a coronare un loro percorso non saremo noi ad ostacolarle".



SULLA PROSSIMA STAGIONE - "L'obiettivo primario sarà confermarci, la concorrenza aumenterà e non sarà semplice. La Champions League è un'ottima occasione per fare esperienza internazionale, ma non possiamo porci obiettivi troppo alti".