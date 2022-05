Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di JTV dopo la conquista da parte della Juventus Women del quinto scudetto consecutivo. Ecco le sue dichiarazioni: "È un grandissimo momento nella storia del club. È un record, scrivere un’altra pagina in bianconero è un privilegio che ci godiamo. È lo Scudetto della consapevolezza. Abbiamo giocato senza timore, in Italia e in Europa. Anche nelle difficoltà, la consapevolezza nei nostri mezzi ci ha permesso di andare oltre. Facciamo i complimenti alla Roma, sperando di contribuire ai successi dell’Italia l’anno prossimo in Europa".

Il dirigente ha poi aggiunto: "Ho la fortuna di vedere gli allenamenti, mi stupisco sempre della cura dei dettagli. Mi hanno stupito contro il Wolfsburg, contro il Lione. Appena ho certezze mi mettono dei dubbi, ed è una cosa bella. Futuro? Ci penso da tempo, noi cerchiamo sempre di anticipare. I dirigenti vivono tre o quattro mesi in avanti, stiamo già pensando al futuro. Ogni anno mi mettono in difficoltà perché migliorare una squadra così è difficile".