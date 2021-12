Stefanoè intervenuto ai microfoni di JTV prima della partita ditra. Ecco le sue parole: "Il calcio è emozione, ancora prima che tecnica e tattica. Sicuramente siamo emozionati, abbiamo fatto un percorso che ci permette di avere il futuro nelle nostre mani, e questo è un privilegio. Siamo arrivati fino a qui e sarebbe un peccato non arrivare al passaggio del turno. Dobbiamo superare la pressione. È la prima volta che partiamo da favorite in campo internazionale: oggi si ribaltano i ruoli e sappiamo quanto sia difficile. Se vogliamo crescere questi rischi vanno affrontati e superati. Il pareggio al novantesimo in casa contro il Wolfsburg ci ha fatto capire che non eravamo lì per caso ed è stato il lancio anche per la gara di ritorno".