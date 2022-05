Le parole di Stefano Braghin, Head of Juventus Women, a La 7:



DECIMO TROFEO – “Teniamo I conti, vincere non è mai facile, contiamo tutto. Molto difficile vincere, capitato spesso, ma bisogna rifare sempre le stesse cose, con la stessa fame. Il calcio non ha memoria dei titoli, conta quello che succede dopo”



CHAMPIONS – “Il Lione ha dimostrato ieri di essere solida ed esperta. La cosa importante è che dopo una stagione senza titoli quest’anno hanno rivinto tutto, una lezione da imparare, sono maestri per noi e rubiamo i segreti”



RINNOVI – “Credo nella continuità del gruppo, non negli stravolgimenti, anche quest’anno sarà così”



ITALIA ED EUROPA – “Vincere in Italia è importantissimo, gli scudetti sono il frutto di 30 gare, il titolo che rispecchia più il valore. In Europa bisogna crescere, bisogna alzare il livello dell’intensità. Noi partiamo di nuovo il 18 agosto con turni ad eliminazione diretta, chi è più in alto al ranking parte dai gruppi a settembre”.



A Juventus Tv ha aggiunto: HYYRYNEN - "Mi dispiace vedere la fine del suo percorso alla Juve, ma lo ha fatto nel modo migliore alzando un trofeo allo Stadium. Ci sono tanti discorsi aperti, nel post carriera sarà ancora con noi. Il suo è un arrivederci"