Intervenuto ai microfoni di JTV, Stefanoha commentato l'esito del sorteggio di Uefa Women's Champions League che ha messo di fronte per i quarti di finale laal, sette volte campione d'Europa in undici edizioni del torneo. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando si arriva nelle prime otto è difficile aspettarsi sorteggi abbordabili. Il Lione ha la bacheca piena di trofei, ci ha eliminati l'anno scorso e per noi è sempre stato un punto di riferimento. Andiamo a sfidare dei maestri, ma il nostro cammino fino ad oggi ci rincuora. Proporremo il nostro calcio, con serenità andremo a giocarci le partite cercando di fare il meglio che il campo ci permetterà di fare. È stato un percorso impegnativo, abbiamo disputato le gare che di solito si giocano in 9-10 mesi. Bisogna continuare a lavorare sui nostri principi in attesa di questa partita in cui sicuramente non avremo margine di errore".Infine, sull'infortunio patito da Cecilia, che dovrà essere operata per risolvere una lesione al legamento crociato del ginocchio destro: "È una grossa perdita, un grande dispiacere sportivo, è una campionessa che si infortuna ed è sempre un dolore, soprattutto alle porte di un Europeo. Aveva già saltato il Mondiale. È appena successo, sarebbe poco rispettoso fare valutazioni di campo. Ovviamente le soluzioni si trovano, ma il dispiacere va oltre le scelte tecniche".