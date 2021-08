Le parole di Stefano, ​Head of, a Juventus Tv: "Partiamo contro il Pomigliano, una squadra che si affaccia in Serie A, contenti di dare loro il benvenuto nella categoria. Ci sarà un antipasto il 12, con l'amichevole a Torino. Come ogni anno a determinare il calendario sono i risultati.Spero di essere dalla parte giusta anche quest'anno, anche se sarà difficile perché la concorrenza cresce e la sfida è sempre più difficile"SERIE A "Le squadre si stanno rinforzando, le pretendenti aumentano, ogni anno è complicato migliorare un gruppo già buono.MONTEMURRO - "Un mese proficuo, abbiamo lavorato bene. Abbiamo cercato di far ripartire una macchina che già funzionava bene. Il nuovo allenatore ha portato concetti nuovi, quelli che cercavamo. Non è detto che siano migliori, sono semplicemente diversi.. Vogliamo offrire uno spettacolo calcistico di alto livello.HURTIG - "Oggi gioca uno dei momenti più belli per uno sportivo. Le ho detto di divertirsi, che lei è molto più forte di quanto crede"