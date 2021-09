Le parole del direttore Stefano Braghin a Juventus Tv: "Sono molto contento del risultato, perché è una tappa importante del percorso che abbiamo iniziato tanto tempo fa. Conferma che le scelte coraggiose avevano un fondamento, senza rinnegare nulla di quanto fatto prima. Sono parzialmente contento della partita, troppa sproporzione tra il gioco e i gol che facciamo, quando cambia il livello delle avversarie non dovremo sprecare così tanto. il merito va a tutto lo staff e le calciatrici, comprese Sembrant e Caiazzo. Con obiettivi ambiziosi ci vuole una rosa profonda, era la quarta partita in 13 giorni, le rose ampie sono un grande vantaggio. Poi ci vogliono le persone che hanno il coraggio di fare i cambi e Montemurro oggi l'ha dimostrato. Stasera abbiamo preso la maturità, adesso andiamo all'Università da matricole, andiamo ad imparare da chi ha più esperienza di noi. Da adesso in poi è tutta scuola"