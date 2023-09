Stefano, Head of Juventus Women è intervenuto in conferenza stampa a Biella per la presentazione del nuovo impianto La Marmora-Pozzo che ospiterà le gare casalinghe delle bianconere in questa stagione. Queste le sue parole:"Grazie al comune di Biella per l'invito e l'opportunità. Siamo molto felici e contenti di iniziare questa collaborazione con la città di Biella. Una collaborazione nata in fretta. All'inizio sembrava un'impresa senza possibilità di successo invece penso sia stato l'esempio che quando entrambe le parti corrono con entusiasmo si raggiungono traguardi. Siamo arrivati in tempo con un impianto di grandissimo impianto e funzionalità per la prima giornata di campionato che sarà domenica. Nel tempo speriamo questa collaborazione possa proseguire e che i cittadini della zona possano vivere la Juventus Women come parte del territorio e vedere un calcio che non sempre si può vedere da vicino. Sicuramente dalla chiusura dell'impianto di Vinovo per le gare ufficiali è nata questa collaborazione che ci permette un miglioramento perchè giocheremo su un campo in erba naturale. A maggior ragione perchè ci alleniamo abitualmente sull'erba naturale, a livello internazionale le calciatrici prediligono l'erba. A Vinovo chi era abituale frequentatore sa che la capienza era limitata mentre qui avremo una tribuna di tutto rispetto. Nascono miglioramenti da necessità. Siamo contenti di questo stadio storico. Essendo di Ivrea ho vissuto derby interessanti qui, ho un bellissimo ricordo di queste domeniche, a maggior ragione per me è un piacere"."C'era concorrenza nelle richieste. Il comune di Biella è stato più flessibile e pronto a passare da interesse a fatti. Miglior predisposizione ad essere operativi e aperti ad iniziare i lavori. Non c'era motivo per non proseguire"."Quando si arriva secondi qui si è già perso"."Faremo a Biella solo gare ufficiali. Sabato faremo qui una rifinitura per fare vedere alle ragazze l'impianto"."Gli orari delle gare vengono fissati dalla FIGC sulla base delle scelte televisive. Una gara è in chiaro su Rai ogni settimana, solitamente domenica alle 18, palinsesto Rai è poco flessibile. Le altre gare verranno trasmesse da DAZN, si cerca di evitare la contemporaneità delle gare in modo che tutti possano fruirne. In questo caso è alle 18 ma potrebbe essere alle 15 o alle 12.30, solitamente si decide ogni tre giornate. Non è orario definitivo"."In questo momento la Continassa non è adeguabile per un tema di omologazione, il resto della struttura è pensato per gli allenamenti, mancano molti requisiti. Il calcio femminile professionistico è equiparato nei parametri ai professionisti. Vinovo è per le giovanili. Si parlava di stadio per le Women e la Next Gen prima del Covid, non è chiuso ma accantonato, progetto a medio termine. Da qui ad allora difficilmente ci sposteremo. Almeno per due o tre anni non giocheremo a Vinovo"."Il tema principale di Vinovo è l'illuminazione. I parametri richiesti dalle televisioni per acquistare i diritti tv sono molto lontani da quelli di Vinovo. Si sarebbero dovuti fare interventi strutturali con il tema urbanistico, i Led vanno proporzionati all'area, quindi tema logistico. Principalmente l'illuminazione, anche le certificazioni del manto sintetico. Intervento drastico, evidentemente Vinovo nel 2006 è nato come casa del settore giovanili, gare non da campionato professionistico di massima serie, poi ci siamo adattati perchè i regolamenti lo consentivano ma sarà difficile intervenire su Vinovo".