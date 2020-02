Stefano Braghin, responsabile della Juve Women, è oggi a Viareggio per la finale del Torneo tra Juve e Roma. Ecco le sue parole a Rai Sport: "Il movimento è in grande crescita, ormai da 2 o 3 anni a questa parte. Il Mondiale è stato certamente spartiacque, siamo in grande crescita come sistema, fa crescere il livello generale. Trainato noi tutto? La Fiorentina è partita un anno prima, magari le squadre professionistiche hanno portato competenze, strumenti. E' stato traino di un movimento che faceva già il proprio meglio. Viareggio? Bella vetrina, è un modo per vedere tutte le migliori squadre italiane, speriamo possa diventare una competizione internazionale".