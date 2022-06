È l'artefice di un ciclo leggendario, quello delle Juventus Women. E il suo lavoro non è passato inosservato. Stiamo parlando di Stefano Braghin, Head of Juventus Women, che secondo quanto riferito da Nicola Balice di Calciomercato.com ha diversi estimatori in Europa: "In passato il Psg, ora anche Everton e Manchester United ci hanno provato o quantomeno pensato... - ha scritto Balice - Ma Braghin resterà alla #Juve, il progetto Juventus Women ha ancora molto da dire...".