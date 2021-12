Nella sua intervista a JTV, il direttore della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato anche del portiere che ha preso il posto di Laura Giuliani in bianconero: "Pauline Peyraud-Magnin ha portato esperienza internazionale, avendo lei vinto in carriera in tanti Paesi. Lei è funzionale al tipo di calcio che chiede mister Montemurro, quindi la sua scelta è legata soprattutto alla sua affinità col nostro progetto di gioco: è stato naturale per noi cercare di assecondare questa cosa, in più è uno dei portieri più forti del mondo. Mi ha colpito in particolare la sua capacità di mettersi alle spalle l'errore e rispondere alle critiche con le prestazioni. Vuol dire essere forti dentro".