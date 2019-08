Stefano Braghin, responsabile della Juventus Women, ha parlato tramite il sito ufficiale bianconero del sorteggio di Champions League, che metterà il Barcellona di fronte alle ragazze di Rita Guarino: "Come ho sempre sostenuto la Champions non può ancora essere obiettivo stagionale, perché sappiamo di dover ancora colmare il gap con squadre più importanti d'Europa. Per noi è l'occasione di fare esperienza internazionale e giocare contro il Barcellona sarà utile per capire quanto dobbiamo ancora lavorare per arrivare a certi livelli, sperando ovviamente di riuscirci in poco tempo. Barcellona? Noi proveremo a fare del nostro meglio, sapendo che nel calcio a volte ci sono delle sorprese. Ad oggi non c'è ancora una percezione esatta del calcio femminile, dove i valori sono definiti, ma le partite sono sempre molto aperte. Partiamo da sfavoriti e siamo consapevoli del valore della nostra avversaria, ma questo non significa che non si possa riuscire in un'impresa".