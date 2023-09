Prima della conferenza parla l'Head of Juventus Women Stefano Braghin. le sue parole:"Ci tenevo a portare un saluto anche da parte della società. Volevo annunciare che questa mattina abbiamo prolungato il contratto di Joe Montemurro fino al 2026 quindi resterà con noi per le prossime stagioni. Un tributo sportivo al progetto iniziato due anni fa che ha portato grandissimi risultati. Abbiamo disputato l'anno scorso la miglior stagione della storia con triplete e quarti di Champions. Abbiamo vinto la Coppa l'anno scorso e in Champions abbiamo concesso solo una vittoria e tre gol. Siamo contenti dei risultati sportivi. L'arrivo di Joe era volto a cercare di inalzare lo standing internazionale della nostra società: siamo passati dal 33esimo al nono posto. Giorno dopo giorno con merito di tutti dal condottiero a qualsiasi altro collaboratore abbiamo raggiunto questo obiettivo. Vogliamo mantenerlo e migliorarlo. Questo annuncio non a caso arriva prima della trasferta di Champions. Spesso le scelte sono legate ai risultati, invece io penso non debbano vivere nel quotidiano ma nel progetto. Qualsiasi cosa accada a Francoforte non ci farà cambiare idea, credo che questa sia la forza del progetto. Giocheremo un mini torunament molto complesso, potrebbe sfociare in una finale. Dopo il Lione è la squadra che ha vinto più UWCL, sono sempre quattro anche se non recentissime. Sicuramente è l'espressione di uno dei migliori campionato del mondo. Joe ci ha dato tantissimo. Una visione diversa di affrontare e gestire le partite, idee nuove e internazionali. Un matrimonio che funziona bene quindi non c'è motivo di non andare avanti".