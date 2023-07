Stefanoè in Nuova Zelanda insieme alla Nazionale italiana che lunedì esordirà nel campionato mondiale ma continua il suo lavoro per la Juventus Women. La Vecchia Signora che è ancora alla ricerca di un centrale difensivo di esperienza che possa completare il reparto. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione Braghin avrebbe messo nel mirino Aissatouche la scorsa stagione ha giocato per il Manchester United ma al momento è svincolata. Anche lei presente al Mondiale con la Francia. Potrebbe essere il nuovo rinforzo delle bianconere.