LaWomen si butta alle spalle questa stagione e guarda già alla prossima. Il direttore Stefanoè già al lavoro per mettere a segno i colpi per la nuova Juventus. Dopo l'accordo raggiunto con Cafferata (QUI i dettagli) si lavora a Maelle, numero 10 del. La giocatrice si libererà a zero in estate ed è finita nei radar della Juventus. Al momento l'attaccante sembra essere attratta dal progetto della Juventus Women, complice l'appeal di Joe Montemurro e potrebbe infatti scegliere proprio le bianconere per la prossima stagione. Decisione finale attesa nelle prossime settimane.