L'Head of Juventus Women Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di JTV prima della sfida di Champions League contro il Lione.



LA SFIDA - "Più si va avanti più è difficile, la strada è stata lunga, abbiamo fatto un grande cammino anche inaspettato. Questa è una di quelle serate che ricorderemo tutti a fine carriera. Dobbiamo essere coraggiosi e giocare il nostro calcio, divertendoci e sapendo che siamo tra le migliori otto d’Europa per rimanerci".



LE AVVERSARIE - "Il Lione è una grandissima squadra, fatta di campionesse. Nella seconda fase si è anche rinforzata. La Juventus ha un anno in più di vita ed è più matura e consapevole. Il nostro cammino ci dà fiducia anche se oggi sappiamo che troviamo la prima squadra nel ranking europeo. Oggi è solo l’andata. Anche nel settore giovanile sono un punto di riferimento importante. Poterle incontrare oggi è un privilegio, purtroppo non sempre in Italia affrontiamo gare equilibrate. Ogni tanto subire e andare sotto pressione fa crescere, com’è successo nell’ultimo periodo in campionato. Il livello si sta alzando".