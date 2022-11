Stefanoha parlato ai microfoni di JTV dopo il pareggio tra- "Con il passare delle partite è un dato di fatto. Siamo usciti con il rammarico sia con il Lione sia con l’Arsenal, partite che un tempo avremmo vissuto come gite scolastiche, siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto. Non vuol dire che dobbiamo accontentarci, ma sicuramente siamo molto avanti. Sono molto contento perché c’erano sette o otto ragazze italiane in campo, così come nella Roma. Questo vuol dire che le calciatrici italiane sono all’altezza delle più grandi in Europa. Sento spesso di mancanza di fisicità e tecnica ma in queste partite non lo vedo. Ci vuole molta più consapevolezza dei nostri mezzi, le calciatrici italiane possono giocare alla pari in Europa. Lo hanno detto queste partite. Togliamoci da questa mentalità negativa, come se ci mancasse sempre qualcosa".- "Deve essere delle ragazze, dello staff e del club che ci fa lavorare come meglio non potrebbe. Ci sono delle cose da mettere a posto perché noi giochiamo al 110% e invece deve diventare normalità. L’orgoglio spero sia anche dei tifosi, sarebbe bello se fossero orgogliosi sia quando facciamo bene sia quando non facciamo bene".- "Le abbiamo già vinte partite come queste. Sono gli episodi, oggi il primo tempo potevamo chiuderlo sotto ed è finito pari, poi abbiamo subito gol nel nostro momento migliore. Le grandi partite contro le grandi squadre vivono di momenti, più ti abitui a viverli più sai gestirli. Ci serve ancora un po’ di esperienza".