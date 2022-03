Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di JTV dopo Lione-Juventus Women, che ha condannato le bianconere all'eliminazione dalla Champions League.



IL MATCH - "Sicuramente dispiace per il modo in cui è maturato il risultato. Non abbiamo niente da recriminare, ha vinto la squadra più forte e sulle due partite lo dobbiamo riconoscere. Il modo in cui sono avvenute le due sconfitte rende grande onore alla nostra squadra, il rammarico è perchè le ragazze hanno dato più di quello che avevano e meritavano probabilmente un altro premio, anche se avrei preferito una gestione diversa di alcuni episodi in cui siamo stati sfortunati. Io sono orgoglioso: l’altra volta andavo via con dispiacere, oggi ho visto la squadra più forte del mondo perdere tempo contro una squadra che fino a cinque anni fa non c’era".



UN MESSAGGIO - "Alle ragazze dico che sono fortissime e che questa è la strada giusta. Tra qualche anno quando ripenseremo a questa cavalcata saremo orgogliose. Ciò che quest’anno è stata un’eccezione deve diventare presto la regola".