Non è ancora riuscita a esplodere definitivamente Agnese come vi avevamo raccontato , avrebbe dovuto illuminare la situazione. Quella luce però, non si è mai accesa o meglio, lo ha fatto ma ad intermittenza. Ecco perchè ora laWomen sta pensando di mandare Agnese in prestito, alla ricerca di maggiore continuità e spazio dove potersi esprimere al meglio. L'idea della Juve è quella di mantenere, proponendole uncontrattuale, prima di permetterle di trovare maggiore spazio. La volontà della giocatrice sarebbe un club di Serie A. Su tutti ilsarebbe meta gradita. Le parti sono al lavoro per permettere ad Agnese di riuscire a fare il salto di qualità mancante per diventare una giocatrice chiave della Juventus Women.