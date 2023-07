Sembrava ormai tutto fatto per l'approdo di Agnesenuovamente in prestito alla Sampdoria dopo la scorsa seconda metà di stagione, salvo poi il clamoroso ritiro della società ligure dal calcio femminile quindi ora dopo il suo rinnovo fino al 2025 le parti sono al lavoro per un nuovo prestito. I club interessati alla giocatrice sono al momento tre:. Sul capitolo Inter ci sarebbe da lavorare sulle modalità del prestito ma si tratterebbe di destinazione gradita. Sassuolo non sarebbe particolarmente appetibile per Bonfantini che già a gennaio era stata ad un passo dall'accettare la corte di Piovani salvo poi scegliere la Samp. Infine il Parma, meno pressioni per la giocatrice e situazione più simile a quella che le ha permesso di rendere al meglio quindi quella blucerchiata. Nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva.