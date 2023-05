In un'intervista esclusiva ai nostri microfoni ( QUI l'integrale) Agneseha svelato i motivi del suo addio allaWomen per andare in prestito alla Sampdoria dello scorso gennaio. Queste le sue parole:"Desideravo ritagliarmi più spazio rispetto a quello che mi era stato riservato alla Juventus. La Sampdoria ha rappresentato l’occasione ideale per rilanciarmi ed esprimermi al meglio. È il cuore che mi ha spinto a sposare il progetto blucerchiato e il cuore non sbaglia mai".