così era stata definita l'anno scorso Agnesequando tutti si interrogavano sul perchè non potesse giocare un'intera partita, scendendo in campo dal primo minuto ma fosse sempre. Si pensi alla gara dell'Allianz Stadium contro ilquando le bianconere hanno sconfitto le francesi proprio grazie ad un guizzo della numero 22 oppure alla gara di Coppa Italia contro il Milan al Vismara quando in dieci minuti ha messo a segno due gol.Questo sembrava il ruolo inizialmente pensato da coach Montemurro per Bonfantini.Sembrava che la sua carriera fosse sul punto di decollare, che con la nuova stagione potesse arrivaree in grado di spaccare per novanta minuti la partita. Lo stesso Montemurro ha dichiarato oggi:. Una serie di prestazioni opache per l'attaccante nel giro anche della Nazionale di Milena Bertolini, che sembra possa aver perso il suo smalto e la sua miglior qualità: quella di spaccare le partite. Proprio così, con la sua velocità, rapidità di pensiero e ragionamento palla al piede, con le sue galoppate, la scorsa stagione era sempre l'arma in più di questa Vecchia Signora.oggi contro il Como Women ancora una dimostrazione di salto di qualità mancato, forse non ancora avvenuto. Mancanza di idee, forse un pizzico di