Agnese Bonfantini è intervenuta ai microfoni di DAZN dopo Juventus Women-Lione, decisa proprio da un suo gol.



VITTORIA - "Incredibile, ancora non ci credo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma ci siamo riprese bene dal momento iniziale e siamo riuscite a portare a casa il risultato. Adesso ci aspettano i 90 minuti più importanti, daremo il massimo".



INGRESSO IN CAMPO - "Mi ha caricato il mister, mi ha detto di dare il meglio".



GOL - "Non me l'aspettavo ma l'ho sempre sognato, sono davvero felice di tutto questo".



IL RITORNO - "Ci sono ancora 90 minuti ma siamo pronte, ci siamo".