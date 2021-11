Protagonista con una doppietta della vittoria delleper 5-0 contro la Lazio, Agneseha condiviso la sua felicità ai microfoni di J-Tv: "Sono contentissima sia per la prestazione della squadra che per i miei primi gol. Li aspettavo da tanto tempo, spero che siano solo i primi di tanti che verranno con la maglia della Juve. Devo essere più cattiva e fredda davanti alla porta, migliorerò con l'allenamento". Su come sta proseguendo il suo ambientamento, Bonfantini ha aggiunto: "Fin dall'inizio mi sono sentita bene, mi sono integrata e sto bene con la squadra, questo favorisce le ottime prestazioni in campo. Sono davvero felice". Giovedì c'è il Wolfsburg: "Dobbiamo vincere a tutti i costi, siamo già concentrate".