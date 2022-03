Non solo Lisa Boattin . Anche Valentinae Agnesesorridono dopo il 3-1 inflitto ieri dallaall'nel Derby d'Italia femminile. Come riporta il sito ufficiale bianconero, infatti, la prima è stata coinvolta in 10 gol in 14 presenze in questo campionato (sei reti e quattro assist), superando il suo rendimento dell'intera scorsa Serie A (nove: cinque centri e quattro passaggi decisivi in 16 gare). Per quanto riguarda Bonfantini, era dal 27 marzo 2021 (esattamente un anno fa) che non trovava il gol in campionato entrando a gara in corso (contro San Marino con la Roma).