L'attaccante dellaAgneseè intervenuta ai microfoni di JTV dopo la gara contro il, che ha regalato alle bianconere una storica qualificazione ai quarti di. Ecco le sue parole: "Il gol? Lo aspettavo tanto, volevo proprio segnare allo Stadium. Poi sotto la Curva Sud, è stato veramente una gioia. Per me è un sogno che si avvera, se penso che 4 anni fa giocavo sui campi in terra con le divise XXL e ora sono ai quarti di Champions. È un sogno stupendo, non ho parole. Dedico questo traguardo ai miei genitori e alla mia famiglia che mi stanno sempre accanto e che hanno fatto tantissimi sacrifici per me. Piano piano spero di ripagarli, questo penso sia un buon passo".