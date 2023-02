Novanta minuti a disposizione per Agnese Bonfantini nel corso della gara tra la sua Sampdoria e il Parma allo stadio Ennio Tardini. L'attaccante di proprietà della Juve che con le blucerchiate ha scelto di indossare la maglia numero 4 è stata una delle poche note liete della sconfitta per 3-1. Bonfantini con una cavalcata in area di rigore si è fatta abbattere da Ana Jelencic regalandosi un tiro dagli undici metri. La stessa Agnese di presenta sul dischetto e non sbaglia. Una buona gara.