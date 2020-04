1









Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women e della Nazionale, volontaria per la distribuzione di mascherine nel torinese. Come si legge sulla pagina Instagram della fondazione Specchio dei Tempi: "Come promesso, oggi abbiamo cominciato a distribuire le 60 mila mascherine che un gruppo di imprenditori cinesi ha donato alla fondazione La Stampa, Specchio dei tempi ⁣abbiamo dovuto chiamare i rinforzi: la nostra volontaria Barbara Bonasea. Abbiamo portato le prime 10 mila all'associazione Angi Italia, per la comunità italo-cinese. Poi ne abbiamo consegnate migliaia a Casa Santa Luisa (foto 3) e ad Acmos (foto 4), che insieme a noi assistono tutto l'anno i senzatetto e le famiglie dei quartieri più poveri della città. Forza Torino".⠀