Barbara Bonansea ieri contro il Verona è andata vicina al gol più volte senza riuscire nell'intento. Ma ad ogni modo ha contribuito con la sua esperienza e le sue giocate al successo esterno per 2-0 della Juventus Women nella prima giornata della Serie A femminile 2020-2021. Dopo il match la Bonansea ha postato su Instagram due foto: una di lei in azione e una di esultanza. Con un messaggio: "Vincere era molto importante, ora riposo per una nuova settimana". La prossima partita sarà sabato sera in casa contro l'Empoli.