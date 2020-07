Messaggio social di Barbara Bonansea: "Un pochino di riposo dopo una settimana intensa!". L'attaccante della Juve Women e della Nazionale femminile oggiCon l'attaccante della Juventus Women si è complimentato anche il club bianconero su Twitter . E ora, finalmente, un po' di riposo anche perché Bonansea non è diventata solo dottoressa ma per tutta la settimana si è pure allenata, con le compagne, sotto il sole di Vinovo. Per fortuna tra meno di un mese, 22 agosto, inizia il campionato femminile.