La Juventus Women ieri ha vinto la Supercoppa Italiana regolando in finale la Fiorentina con un secco 2-0 firmato interamente da Barbara Bonansea, un'attaccante che ha un record assoluto nella formazione bianconera: con 47 reti totali è la marcatrice più prolifica nella fin qui giovane storia della Juve al femminile, ed è l'unica giocatrice della squadra ad aver segnato almeno un gol in tutte le competizioni. E il futuro? A 29 anni Bonansea è in scadenza di contratto, per ora si gode il momento e l'ennesimo trofeo, nei prossimi mesi avrà modo di prendere insieme alla società la decisione definitiva.