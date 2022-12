Intervenuta sul canale YouTube di Dazn ha parlato Barbara Qui l'integrale) delle compagne di squadra. Queste le sue parole:"La più scherzosa ormai si sa essere Cristiana Girelli, è una buffoncella e si diverte a farci divertire. Quando siamo tutte silenziose prende in mano la situazione. Lei fa tante cose, balla, imita, fa ridere. C'è chi è più tranquilla tipo Cernoia, ma anche lei è divertente. Poi c'è Sara Gama che sembra sempre molto seria ma sa far ridere ma tiene bene unita la squadra. Martina Rosucci è l'esempio da seguire, aiuta sempre tutte anche se lei è in difficoltà. In spogliatoio ci sono tutti i caratteri. Io ero molto timida, ora meno, sono seria, scruto la gente. Cerco di stare sul pezzo. Ho bisogno del mio tempo per capire che persone sono le nuove per avvicinarmi e farle entrare nel gruppo al meglio, sono selettiva e non mi viene semplice avvicinarmi alle persone".