In diretta Facebook con MMCoach, Bonansea ha parlato dei suoi inizi nel calcio. "Le mamme mi dicevano: 'Lei non può giocare con i maschi!'. La frase mi ha dato forza, mi ha spinto ad arrivare dove sono arrivata oggi. La parte bella del settore giovanile è un allenatore che ci trattava tutti allo stesso modo.". Sul gol, Bonansea non ha dubbi: "È una qualità che hai dentro. C’è chi nasce difensore, chi centrocampista e chi attaccante". E un futuro da allenatrice: "lle bambine farei fare un po’ più di tecnica, è quello che manca a noi donne. Le farei giocare tanto, tanto di più. Sto facendo il corso da allenatrice e sto seguendo una squadra. Io mi vedrei bene come secondo allenatore, non come primo. Mi vedo bene da secondo allenatore".