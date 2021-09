Le parole di Barbara Bonansea a La 7: “Mi fa piacere segnare e aiutare la squadra, abbiamo vinto e sono felice per questo. Ho fatto 300 gol? Impossibile, mi sembrano davvero troppi. Sono 230. Grazie a mister Cabrini che ha sempre creduto in me. Sono contenta di essere migliorata anche a livello caratteriale, ho imparato a dare sempre il massimo e lavorare, sono cresciuta grazie a tutti gli allenatori e le compagne che ho avuto”.