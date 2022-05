Barbara Bonansea è intervenuta ai microfoni di JTV dopo l'annuncio del suo rinnovo di contratto con la Juventus Women, parlando anche del rapporto con le compagne di squadra e degli obiettivi per il futuro. Ecco le sue dichiarazioni: "Tante di noi giocano insieme da anni, sia nel club che in Nazionale. Penso che conoscersi così profondamente sia di grande aiuto. C'è un legame di amicizia con tante, in campo a volte dai qualcosa in più per poterti aiutare. Loro hanno inciso un bel po’ sulla mia decisione. Dal prossimo anno vogliamo provare a migliorare ancora di più nel gioco del mister. E ovviamente provare a vincere, come stiamo facendo quest’anno, ed andare più avanti possibile in Champions. Non ho mai negato che il mio sogno è vincerla".