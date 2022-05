Barbara Bonansea ha parlato ai canali ufficiali della Juve dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Questa vittoria ha un grande valore, l’aspettavamo, volevamo fare qualcosa che non avevamo ancora fatto, cioè vincere 3 trofei su 3, che è una cosa che resta nel cuore. Il caldo non ha aiutato ma siamo felici di averla rimontata: conta crederci, ma anche avere tutte le giocatrici che fanno la differenza, per esempio Bonfantini che ha cambiato la partita. Comunque, noi non molliamo mai e siamo una grande famiglia, sono felicissima anche per Sara, il nostro Capitano. Io guardo sempre avanti, ma se mi volto indietro vedo che abbiamo fatto grandi cose".